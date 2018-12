VV9: Hunor ráment erősen Vivienre

Lassan már kialakult egyfajta ciklus a Való Világ kilencedik széria Vivienjének villalétében, ami úgy néz ki nagyjából, hogy összejön valakivel a villából, pár hétig dúl a szerelem, majd kiesik az adott férfi, csordogálnak az erőltetett könnyen, amiket legutóbb már a párbaj élőközönsége is jól hallhatóan kinevetett,esküdözés, hogy kitart mellette, majd a ciklus kezdődik elölről. Legutóbb Krisztián volt az, aki kibunkózta magát a villából, sokáig úgy nézett ki, hogy Csoki lesz a következő, de ő meg szerencsétlen módon kizáratta magát a villából egy éles tárggyal, úgyhogy kábé kizárásos alapon Hunor maradt, aki rá is mozdult tegnap finoman, miután befeküdt mellé, Vivien legkisebb bánatára. Adri rögtön ki is szaladt leadni a fontos infót Reninek. Kíváncsian várjuk, hogy a ciklus folytatódik-e.

Kiemelt kép: RTL Klub