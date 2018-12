Demcsák Zsuzsa Kaliforniában vagy Floridában akar műsorokat vezetni, mert brutális nyelvtudással áldották meg

Az egykori TV2-es műsorvezető, Demcsák Zsuzsa a Story Magazinnak adott hosszabb interjút, amelyből kiderül, Demcsák annyira jól beszéli az angolt, hogy egyrészt gyerekeit is meglepte már vele, másrészt a saját lakásában fogad különórára szorgalmas nebulókat:

Angolt tanítok, fordítok, és persze, ami a legfontosabb, rengeteg időt töltök a gyerekeimmel. Anyaüzemmódba kapcsoltam. […] Nagyon szeretem a nyelveket, és szerencsére a gyerekeim is. Ők egyébként csak nem rég hitték el, hogy az anyukájuk tényleg olyan jól beszél angolul. Eddig azt gondolták, hogy amikor azt mondom, szinkrontolmács vagyok, csak felvágok előttük. Aztán amikor külföldön vagyunk vagy tanítok, és hallanak más nyelven beszélni, akkor rácsodálkoznak, hogy valóban így van

— mesélte a jelenleg szabadúszó műsorvezető.

Azt mondja, egy nyelvbotlás nem azt jelenti, hogy ne kapnák a nézők továbbra is azt a szakmaiságot, amit megszoktak tőle.

Demcsák a tévés munkáival kapcsolatban úgy fogalmazott, nem hiányzik neki semmi, ugyanis ő nem tudna úgy beszélni jelenleg a tévében, ahogy szeretne, emellett irányított kérdések feltételére is alkalmatlan. Általában a saját feje után megy kérdések terén:

Sokszor eszembe jut, hogy egy amerikai televíziónál, legyen az bármelyik, még mindig sokkal szabadabban lehet fogalmazni. Ha mindent előlről is kéne kezdenem, ha kávét kellene készítenem a szerkesztőknek, akkor is megérné. Nem hiába adta meg az Isten, hogy ilyen nyelvtudásom van. […] Mindenképp angol nyelvterületre mennék. Lehetne Németország is, de ott hideg van. Úgyhogy szerintem Amerika lenne a végcél, Kalifornia vagy Florida