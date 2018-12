Kvíz: 20 éve sztár Britney, de te mennyire vágod őt?

1998. november 21. Ez az a nap, amikor mindenki számára egyértelművé vált, hogy Britney Spears világsztár lesz, ekkor debütált ugyanis …Baby One More Time című dalához forgatott videóklipje, ami végül meghozta számára az azóta is töretlen világsikert. Nincs ember, aki ne ismerné – legalább egy kicsit – Spears munkásságát: gyakorlatilag egy másodperc alatt lett a popzene egyik legmeghatározóbb alakja, központi szerepe lett a zeneiparban és emberek életében egyaránt, de egyik számával még a munkanélküliség arányát is sikerült csökkenteni. Spears munkássága előtt tisztelegve készítettük el legújabb kvízünket, melynek segítségével arra kaphatnak választ, hogy mennyire ismerik az énekesnő életének legapróbb részleteit.

Britney az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb popzenei előadója, 2009-ben például ő lett a Billboard szerint az évtized nyolcadik legjobb énekese. Az elmúlt két évtizedben összesen több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, a Forbes magazin szerint pedig ő a világ 6. legbefolyásosabb celebje, valamint ő lett a harmadik legjobban fizetett zenész 2011 és 2012 között. Bár számtalan jelölést és díjat kapott, a Grammyket valahogy sosem neki osztották ki: nyolc jelöléséből egyetlen egyet tudott díjra fordítani, amit 2005-ben Toxic című dala miatt ítéltek neki.

Most viszont jöjjön a várva várt kvíz, amihez csak annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy

Work Bitch!

Kiemelt kép: Kevin Kane/Getty Images