Mel B azt mondja, őrülten szerelmesek voltak egymásba Eddie Murphy-vel

A Spice Girl nemrég megjelent önletrajzi könyve kapcsán adott interjút, ahol további részleteket árult el Eddie Murphy-vel való kapcsolatáról. Mel B a könyvben élete nagy szerelmeként írta le a színészt, akivel már az első találkozásukkor izzot a levegő.

Egy gyönyőrű szerelmi történet volt a mienk. Igaz, nem volt teljesen happy end a vége, de nagyjából okés volt

– mondta az énekesnő.

Az idő pedig úgy tűnik sok mindent megszépített számára, hiszen a kapcsolatuk valójában nagyon nem okésan zárult. Nagyjából egy évig voltak együtt és miután kiderült, hogy Mel B terhes, Murphy szedte is a sátorfáját. A most 11 éves Angel születése után pedig még DNS tesztet is kért, hogy biztos legyen a dolgában, addig ugyanis nem volt hajlandó gyerektartást fizetni.

Kisfiú lesz Eddie Murphy tizedik gyereke És még az is lehet, hogy megörökli apja keresztnevét.

Mindezek ellenére Mel B azt mondja, Murphy-vel nagyon boldogok voltak, amikor kiderült, hogy gyerekük lesz. A kezdeti nehézségek után pedig a viszonyuk is rendeződött, sőt az énekesnő úgy érzi, örökké szeretni fogja lánya apját.

Amikor terhes lettem Angellel a fürdőjében ugráltunk, sírtunk, nevettünk és úgy éreztük, ez életünk legjobb híre. A családom is szerette, mert korábban sosem láttak engem olyan boldognak. Minden nap, amikor felkeltem, elmondta, hogy én vagyok a legszebb nő.

Habár az elmúlt évtizedben Murphy nem volt egy díjnyertes apa, Mel B azt állítja, az utóbbi két évben – amíg zűrös válása zajlott – a színész nagyon segítőkész volt lányukkal és sok időt töltöttek együtt.

(ET)

Kiemelt kép: VALERIE MACON / AFP