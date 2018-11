Zseniális levélben írta meg egy hatodikos egy férfinek, hogy ki zúzta le az autóját

Bosszúsan vette tudomásul a 21 éves Andrew Sipowicz hétfőn délután, hogy valaki csúnyán összetörte a piros Ford Mustangja orrát. A New York állmban, Buffalóban élő főiskolás magában már azt számolgatta, mennyibe fog kerülni neki a javítás, amikor észrevette, hogy valaki üzenetet hagyott az autón – írja a BuzzFeed.

A titokzatos levél rögtön jobb kedvre derítette a fiatal férfit. Nem csak azért, mert részletesen leírta, ki zúzta le az autóját, de az egész roppant vicces is volt.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX

— Andrew Sipowicz (@Andrew_Sipowicz) 2018. november 20.