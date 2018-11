Emily Blunt a Backstreet Boys-szal énekelt

Emily Blunt hamarosan a mozikban fog énekelni Mary Poppins-ként a musical címszerepében, de mint kiderült, nem annyira bátor, ha éneklésről van szó. Ellen DeGeneres vendége volt a műsorában, ahol arról beszélt, hogy nagyon izgul, ha egyedül kell énekelnie. Természetesen a műsorvezető pont erre bátorította, Blunt erősen ellenkezett, de aztán DeGeneres rábeszélte azzal, hogy behívta a Backstreet Boys-t, hogy énekeljék el közösen az I Want It That Way-t, erre pedig már kapható volt.

Kiemelt kép: Youtube