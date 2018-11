J.Lo után Ellen DeGeneres, Michael Bublé és Pharrell Williams csillagát is összegrafitizték a Hírességek sétányán

Michael Bublé két poén, meg éneklés között beszélt a rákot túlélt fiáról is

Mi is beszámoltunk róla, hogy valaki megrongálta Jennifer Lopez csillagát a Hírességek sétányán, most pedig az is kiderült, hogy nem ő volt az egyetlen áldozat – tudtuk meg a TMZ-től.

Az történt ugyanis, hogy Ellen DeGeneres, Michael Bublé és Pharrell Williams csillagait is összegrafitizte valaki, így talán még az is kijelenthető, hogy ugyanaz a személy állhat mind a három híresség csillagának megrongálása mögött. A hírportál információi szerint – akik amúgy fotókat is közzétettek a helyszínről, amiket erre a linkre kattinva nézhetnek meg – a csillagok helyreállítási költsége fejenként ezer dollárba, azaz körülbelül 274 ezer forintba kerül majd.

Nem először fordul elő amúgy, hogy egy-egy hírességnek megrongálják a csillagát, Donald Trump emléktábláját például már több alkalommal helyre kellett hozni.

Kiemelt kép: Andrew Chin/Getty Images