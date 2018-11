Dwayne Johnson már nem csak körmeit, de arcát is hagyja kifesteni kislányának

Dwayne The Rock Johnson jó eséllyel pályázik a legaranyosabb apuka címére, hiszen még körmeit is hagyja kifesteni kislányának, ha a 3 éves Jasmine-nek éppen ahhoz van kedve. Most újabb szintugrás érkezett el a színész életében, körömei helyett ugyanis most arcát használták vászonnak.

A művészi pillanatról természetesen fotó is készült, amit aztán Johnson szépen meg is osztott Instagram-oldalán a festést megelőző párbeszéddel együtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon therock (@therock) által megosztott bejegyzés, Nov 21., 2018, időpont: 6:39 (PST időzóna szerint)

– Gyere, adj egy puszit! Apának mennie kell dolgozni – De apa, ki kell festenem a lábujjaidat. – Nem, apa már felvette a cipőjét és mennie kell dolgozni, most gyere és adj egy puszit. – Oké, akkor engedd meg, hogy kifessem az arod. – Teljesen kizárt, mennem kell dolgozni, gyere ide és adj egy puszit. – De apa, a munkához ki kell festenem az arcod. – Rendben, de győződj meg róla, hogy férfias színeket választasz, amik mennek a bőrömhöz

– olvasható a színész bejegyzésénél.

Kiemelt kép: Instagram/@therock