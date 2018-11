Házasként fülig szerelmes vagyok az egyik kollégámba

Az enyémhez hasonló problémáról még nem olvastam a 24.hu-n, és talán nem annyira ritka ez a történet, ami miatt írok. 35 éves nő vagyok, 8 éve házas, és egy ideje fülig szerelmes az egyik kollégámba. Ő persze erről nem tud, és ha tudná is, nem tartom valószínűnek, hogy viszonozná. Úgy ítélem meg, hogy nem vagyunk egy súlycsoport. Ő sokkal vonzóbb férfiban, mint én nőben. Kedves, normális velem, ahogy mindenki mással is, de semmilyen érdeklődést nem mutat felém. Egy éve már nem járok be az irodába és otthonról dolgozom, hogy ne találkozzunk. Azt reméltem, hogy ettől majd elmúlik az érzés, de csak erősebb lett. Nem azt akarom megtudni, hogyan hozzam rendbe a házasságomat, hiszen el sem romlott. A férjem nem sejt semmit, sőt nagyon boldog, amiért többet vagyok otthon. Nem vagyok vele kevésbé kedves vagy odaadó, mióta ez tart. Egyszerűen csak beleszerettem valaki másba, és ezt nem tudom, hogyan hozzam rendbe. Nem akarom a házasságomat felrúgni és nem akarom a kollégámnak sem bevallani az érzéseimet. Mit tehetek?