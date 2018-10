A férjem 18 éves lány fotói alá kommentel a Facebookon

A mikrohűtlenség sokak életét megkeseríti, a kommenteléstől egészen a mindennapos kapcsolattartásig mindenféle formája van, ami akár tönkre is teheti a házasságot. A becsapott fél hasonlót él meg a tényleges megcsaláshoz, ezért is kell odafigyelni arra, merre tart a kapcsolat. Amennyiben téged is a Facebookkal kapcsolatos párkapcsolati gond ért, és válaszokat szeretnél, várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre.

44 éves vagyok, a férjem 43, és tíz éve vagyunk együtt. Egy ideje azt vettem észre, hogy a férjem bárhova megy a lakásban, magával viszi a telefonját, és amikor csak teheti, nyomkodja, még a tévé előtt ülve is azt nyomkodja. Egyik este megkértem, hogy hozzon nekem egy pohár vizet elalvás előtt, és éppen kapott a telefonján egy üzenetet a Facebookról – a képernyőn megjelenik azonnal az üzenete. Megjegyeztem a lány nevét, majd másnap reggel az volt az első dolgom, hogy megnézzem, ki is az. Ledöbbentem, mert kiderült, hogy egy igen dekoratív, magáról mindent kiposztoló 18 éves lánynak kommentelget a férjem. A lány fotói alatt nem egy üzenetet találtam a férjemtől: milyen szépek a melleid, gyönyörű vagy, ésatöbbi. Teljesen kiakadtam, természetesen amikor hazaért azzal kezdtem, hogy tudom, mit művel a Facebookon. Szerinte ő nem csal meg engem ezekkel az üzenetekkel, ő csak udvarol, és hogy ez semmi, ártatlan dolog. Engem mélyen bánt és elveszítettem a bizalmamat felé. Az olvasói levél Klárától érkezett hozzánk, ahogyan másokét, az ő történetét is álnéven tesszük közzé. A mikrohűtlenségről olvashatunk a levelében, ami egy teljesen új fogalom, a Facebook és a közösségi média szülte. Mit lehet tenni? A Facebook sokat rontott a világon, vagy más szemszömgből nézve inkább láthatóvá tette mindazt, ami addig rejtve volt. Ennek egyik fajtája az úgynevezett mikrohűtlenség, amikor tulajdonképpen tényleges megcsalás nem történik, hiszen a két fél még csak nem is randizik egymással. Azonban a minden nap fennálló flörtölések, bókolások nyilvánvalóan rosszul esnek a társnak, esetünkben az olvasónknak. Az érzések, amiken most átmegy, hasonlóak a tényleges megcsaláshoz, hiszen megbántva érzi magát, becsapva, a férfi figyelme más nő felé fordult, talán ő maga sosem kapott ilyen bókokat a férjétől. A mikrohűtlenség is a titkolózásra épül, és az elköteleződés hiányára utalhat. A közösségi médián keresztül kialakult hűtlenkedési formának rengeteg változata van: vannak, akik csak nézegetik valaki fotóit, profilját, vannak, akik felveszik a kapcsolatot, kommentelnek, írogatnak, vannak, akik barátságokat kötnek, amiket titokban tartanak, és vannak, akik az egész érzelmi életüket megosztják az idegennel csetekben, levelezésekben. A randizás és a tényleges csók már értelemszerűen nem tartoznak a mikrohűtlenség fogalmába, hiszen az már testi érintkezést takar. Vannak jelei, ha valaki titkolózik, olvasónknak is gyanúsnak tűnt, hogy a férje telefonnal járkál mindenhova, ez az első feltűnő jele a hűtlenkedésnek. Amennyiben egyik napról a másikra minden kütyüt jelszóval védeni kezd a partner, szintén feltűnő lehet, hiszen ez egyértelműen a titkolózásra utal. A bizonytalanság, amit ez a viselkedés kelt az emberben, természetes, viszont ezzel együtt sem érdemes azonnal magánnyomozásba fogni, inkább arra kellene terelni a kapcsolatot, hogy minél több hasznos időt töltsenek egymással: hosszú hétvégék kettesben telefonok nélkül, közös esti programok, randizások, közös fürdés, tusolás, beszélgetések, kedveskedések. Ha valaki elhajlik más partner felé, akármilyen formában is teszi, nagy valószínűséggel azért teszi, mert valami hiányzik számára a kapcsolatából. A gyerekek születése, a szürke hétköznapok megtörik a szerelmeket, és a két ember könnyen elfelejti, miért is választották egymást. A mikrohűtlenség csak egy jele annak, hogy ideje többet foglalkozni a párkapcsolattal, több energiát és több szeretetet, egymás felé fordulást adni, hiszen az eltelt éveket kár pocsékba dobni. Olvasónk esetében még azt érdemes meggondolni, hogy a férj talán valamiféle középkori krízisben van, 43 éves, tehát 33 éves kora óta vannak együtt. Lehetséges, hogy úgy érzi, még egy kicsit élne, udvarolna, elképzelhető, hogy az önbizalma, férfiúi magabiztossága miatt van szüksége megerősítésre, és ez független a 18 éves lánytól. Erről is célszerű beszélgetni, hiszen ha a munkahelyén vagy a házasságában nem érzi magát eléggé férfinek, akkor szakember tud segíteni megoldani ezt a gondot. Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk. A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: Besenyei Violetta

Ajánlom a Facebookon ( 0 )

24 hu vissza a címlapra

Ajánlott videó mutasd mind

Kommentek