Justin Bieber és felesége vehetik meg a házat, ahol Demi Lovato túladagolta magát

Szeptember elején írtunk róla mi is, hogy Demi Lovato árulja a házát, azt, ahonnan július végén kórházba szállították, miután túladagolta magát. A TMZ most azt írja, hogy a Hollywood Hillsen található házra már van is jelentkező, méghozzá két másik celeb – Justin Bieber és felesége, Hailey Baldwin.

A lap úgy tudja, hogy a frissházas celebpár október 17-én egy jó nagy fekete terepjáróval ment háznézőbe. Az énekesnő egykori otthona 10 millió dollárba, vagyis 2,8 milliárd forintba kerül, ezért cserébe pedig 4 hálószobát, 5 fürdőt kap az ember, mindezt több mint 500 négyzetméteren.

Kiemelt kép: Instagram/Justin Bieber