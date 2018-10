Nicole Kidman: A Tom Cruise-zal való házasságom megvédett engem

Nicole Kidman a New York magazinnak írt cikkében Tom Cruise-zal való házasságáról beszélt hosszasan, aminek rövid lényege körülbelül annyi, hogy

a szerelemért házasodott és védelmet kapott.

Az ausztrál származású színésznő és Cruise 1990-ben házasodtak össze, amikor a színész már bőven híres volt. Kidman szerint ennek köszönheti, hogy karrierje elején védve volt a szexuális zaklatásoktól.

Nagyon fiatalon házasodtam, ez a kapcsolat azonban nem erőt adott, hanem védelmet. A szerelemért házasodtam, de valójában védelmet kaptam a szexuális zaklatásokkal szemben egy ekkora hatalommal bíró férfi feleségeként

– mondta Kidman, aki hozzátette, hogy ettől függetlenül neki is voltak „MeToo-pillanatai” az életében már egészen fiatal kora óta, viszont azokról nem akar cikkekben beszélni, viszont a munkáján keresztül be tudja ezeket mutatni. Arról is beszélt, hogy válása után újra fel kellett nőnie, bár már bőven elmúlt 30 éves.

Kidman és Cruise 2001-ben váltak el, házasságuk alatt két gyereket fogadtak örökbe – a most 25 éves Isabellát és a most 23 éves Connort. A színésznő 2006-ben ment hozzá Keith Urban country-énekeshez, akitől két lánya született, a tízéves Sunday és a hétéves Faith.

Kiemelt kép: Instagram/New York Magazine