X-Faktor: Az internet mélysötét bugyraiból is jelentkeztek énekesek

Az X-Faktor új szériájának második válogatóján már nem csak énekelni nem tudó énekeseket láthattunk, de olyanokat is, akik mélységesen felháborodtak, ha emiatt hazaküldték őket. Rajtuk kívül még YouTube-sztárok uralták a válogatót.

Radics Gigi rögtön az első énekesnek megmondta, hogy nem tud énekelni, a pedig ezen annyira felhúzta magát, hogy visszaszólt a mentoroknak, sőt magától elkezdett még egy dalt énekelni, amit aztán Radics fejezett be nyilván sokkal jobban, ami után az induló inkább sírva levonult a színpadról.

Természetesen még egy rakás hasonlóan tragikus előadást nézhettünk végig, illetve egy kisebb balhét is, amikor már mikrofonok repültek a stúdióban.

Szerencsére akadtak azért olyan versenyzők is, akiknek van még esélye arra, hogy énekeljenek az élő adásokban. Például a 19 éves Arany Tímea, aki egy Bruno Mars-dallal jutott tovább.

Kiálltak a színpadra az internet mélyebb bugyraiból ismert emberek is, mint például Futyi, aki évekkel ezelőtt a Balázs Show-ban volt látható. Most a feleségének ajánlott egy rap-számot, amiben káromkodva fejtette ki szexuális életüket. ByeAlex annyival kommentálta a dolgot, hogy az a polgárpukkasztás, amit Marilyn Manson csinál, ez inkább béna és gagyi. Szintén az internet mélyéről ismerhető P. Violetta is, aki a hajdani Budapest TV netes utódján volt látható egy ideig. De még náluk is sokkal nagyobb sztár, Szintiboy, vagyis Zagyva Tibor is jelentkezett egy Kis Grofó-számmal.

Egy náluk jóval kevésbé gagyi YouTube-sztár is indult, Halastyák Fanni, vagyis Nemazalány, aki a már ismert Petőfi Sándor című dalát adta elő, csak most Lil G nélkül. Azt mondta, szeretné megmutatni, hogy nem csak bohóckodni tud, erre pedig kapott is esélyt a mentoroktól, mivel a többiekkel ellentétben négy igennel továbbment.

Rajta kívül a mentorok szerették még a franciául éneklő Docsa Dórát, a szintén nagyon fiatal, és a TV2-n korábban már felfedezett Ádám Szofit, na meg Tasi Dominikát és Binder Ádámot, illetve a szegedi baleseti sebészeten dolgozó Kurokava Takayukit, aki Japánból érkezett.

A végére még kaptunk egy adag borzalmat, de az ilyeneket jobb elfelejteni, úgyhogy legyen elég annyi, hogy jövő héten folytatódik az indulók kiszórása, hogy aztán megnézhessük, mit alakítanak a továbbjutók a táborban.

Kiemelt kép: RTL Klub