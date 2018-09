Az megvan, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné 11 éve szakítottak?

Nagyon nosztalgikus hangulatban van az internet, mert többen is cikkeznek arról, hogy 11 évvel ezelőtt, pontosabban 2007 tavaszán Vilmos herceg szakított Katalin hercegnével. A sztorinak jelenleg semmi apropója nincs, ha csak nem az, hogy azóta ezt mindenki elfelejtette és most együtt csodálkozhat rá a világ, hogy a tökéletes, háromgyerekes hercegi párnak is voltak nehézségei még mielőtt összeházasodtak volna.

Vilmos és Katalin 2001-ben jöttek össze, hat évvel később, 2007 márciusában pedig volt egy kis mosolyszünet, amire Katalin akkor úgy reagált, hogy összecsomagolt és anyjával együtt elment Írországba. A nagy szakítás azonban nem tartott sokáig, mert júniusban már együtt is voltak. Szakításukról eljegyzésük után beszéltek. Vilmos akkor azt mondta:

Igen, egy picit tényleg szakítottunk. De csak mert mindketten fiatalok voltunk, egyetemre jártunk, próbáltuk megtalálni a helyünket és még nagyon mások voltunk akkoriban.

Vilmos és Katalin 2011 áprilisában házasodtak össze.

Kiemelt kép: Middleton család/Clarence House/GettyImages