Ennél viccesebb első csókról készült kép nem lesz köszönhetően a koszorúslánynak

Három éve, egy gyönyörű nyári napon mondta ki egymásnak az igent Jessica és Kevin Kennedy Ryan Chicagóban, a nő szülővárosában. Idáig még szokványosnak mondható (főleg a chicagóiaknál), de az első csókról készült képük teljesen egyedi lett. A fotós, Sean Cook ugyanis nagyon eltalálta a pillanatot.

Kevin a Mirrornak beszélve elmesélte, hogy októberben nézték még ki a helyszínt, és akkor arra nem gondoltak, hogy a loftház üvegfalú emelete mennyire izzasztó lesz egy forró nyári esküvőn. A nagy rohanásban ráadásul nem is ittak, ettek rendesen aznap a délután hatkor kezdődő ceremóniáig. Ez tehetett be a vőlegény lánytestvérének, Grace-nek.

Ugyanis mikor a pap elmondta, hogy „most már megcsókolhatod a menyasszonyt”, egyszer csak egy csattanás hallatszott. A koszorúslány ugyanis pont ekkor elájult.

Three years ago, I married the love of my life and my sister fell over pic.twitter.com/9jaSazmiir

— Kevin Kennedy Ryan II 🌹 (@K_47) July 25, 2018