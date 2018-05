Kidobta az ablakon panaszkodó vendégét egy borbély

A kirakatüvegen áthajítva dobott ki egy vendéget egy borbély egy New York-i üzletből – közölte a helyi sajtó. A helyi rendőrség közlése szerint a 33 éves vendég panaszkodni kezdett új frizurájára, és azzal fenyegetőzött, hogy nem fogja kifizetni a hajvágás árát.

A borbély ezen annyira felháborodott, hogy a férfit átlökte a kirakatablakon. Az üveg felvágta a férfi arcát, és mentővel kellett kórházba szállítani.

A Brooklyn barber tossed a customer through a window for complaining about his haircut https://t.co/Iqz4Swjg1P pic.twitter.com/hUKpePmvjP

— New York Daily News (@NYDailyNews) 2018. május 18.