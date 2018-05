Így lesz az egyik legszexibb színészből púpos toronyőr

Idris Elba az egyik legszebb és legsármosabb színész, akiből majdnem James Bond lett, és aki még Harry herceget is képes volt elbűvölni, vagyis a hétvégi királyi esküvőn is ott volt. Tényleg kifejezetten szép ember, épp ezért érthetetlen, hogy mégis hogyan lesz belőle Notre Dame-i toronyőr. Pedig a Hollywood Reporter úgy tudja, Idris Elba rendezi majd és lesz is a főszereplője a Victor Hugo regényéből készült új feldolgozásnak, ami a Netflixen mutatnak majd be.

A produkcióról egyelőre annyit tudni, hogy A Notre Dame-i toronyőr egyfajta modernkori verziója lesz, amibe ezek szerint talán az is belefér, hogy a toronyőr nem lesz sem púpos, sem ijesztő, sem pedig csúnya, így pedig már az is elképzelhető, hogy Idris Elba legyen Quasimodo.

Kiemelt kép: David M. Benett/Getty Images