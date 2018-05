Lánya elvesztéséről nyilatkozott Várkonyi András

Várkonyi András alig egy hét­tel ezelőtt veszítette el lányát, a mindössze 39 éves Várkonyi Andreát. A Győri Nemzeti Színház tagja és a Barátok közt szereplője hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el.

Várkonyi András elsőként a Borsnak nyilatkozott a történtekről.

Mint tudják, vannak magánéleti problémáim. Próbálom őket kezelni, ha túltenni nem is tudom magam rajtuk. Igyekszem a munkámra koncentrálni, ez most nemcsak elfoglaltság, hanem lelki terápia is ezekben a nehéz időkben. Nagyon sokat segít nekem, ahogy a közönség szeretete és a sport is