Balázs Andrea: Számomra soha nem okozott szorongást az alkatom

Hiába van több ezer színházi szerep Balázs Andrea háta mögött, az országos ismertséget Kasszás Erzsi szerepe hozta meg számára. Bár szakmai berkekben sok kritikát kapott emiatt, Andiban egy pillanatig sem okozott rossz érzést, mert a közönsége imádja. Az alkata sem befolyásolta soha a munkájában.

– mondta a Borsnak Balázs Andrea, aki arról is beszélt, hogy mi volt az alkatához leginkább nem illő szerepe eddig.

Molnár Ferenc Ördögében, Selyem Cinkát, a modellt alakítom most is a Karinthy színházban. Imádom ezt a szerepet! És úgy érzem, a szerep is imád engem. Számomra soha nem okozott szorongást az alkatom, hiszen tökéletes harmóniában vagyok magammal és a világgal is. Talán ezért kapok ennyi szeretetet a közönségemtől. Mert igazi vagyok.