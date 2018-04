Röhejesre sikerült Melania Trump viaszfigurája

És nem is feltétlenül amiatt, ahogy kinéz. Bár az is elég szórakoztató, hogy a First Lady-re csak nyomokban hasonlít, és inkább néz ki úgy ez a bábu, mint Sarah Jessica Parker és Jennifer Aniston szerelemgyereke. Melania Trump viaszfigurája leginkább a reakciók miatt vicces, ugyanis ez lesz az első olyan viaszfigura, ami beszélni is fog. A Madame Tussauds New York-i múzeumában kiállított figurának a látogatók adhatják a szavakat a szájába – a viasz Melania #MTMelaniaMoments hashtaggel ellátott tweeteket fogja felolvasni, teret adva ezzel a trolloknak.

Madame Tussauds New York (@nycwax) által megosztott bejegyzés, Ápr 25., 2018, időpont: 9:29 (PDT időzóna szerint)

A hírt bejelentő Instagram-poszt alatt már érkezett is pár javaslat, miszerint a szintén viaszból készült férje mellett feszengő Melania Trumpnak a következőket kéne mondania:

Segítség! Mentsetek meg! Vigyetek el innen!

Egy dolog viszony nagyon élethűre sikerült – még a viaszból készült Melania Trump is igyekszik minél távolabb állni Donald Trumptól.

Kiemelt kép: Getty Images