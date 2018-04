Dopeman autóbalesetet szenvedett

Pénteken délután frontálisan ütközött Dunakeszin Pityinger László, azaz Dopeman. A rapper a barátnőjével utazott egy Audiban, amikor állítólag egy Suzuki a másik sávból beléjük hajtott – tudta meg a 24.hu.

A baleset hírét Dopeman testvére, Pityinger Péter is megerősítette. Mint elmondta, Dopemant mentővel kórházba kellett szállítani, mivel komoly térdsérülést szenvedett, ezen felül a kezén égési sérülések vannak, és a fejét is beütötte, amikor kinyílt a légzsák. A Suzukit vezető idős hölgyet is állítólag mentővel kellett kórházba szállítani, Dopeman barátnőjének pedig nem esett baja.

Pityinger Péter elmondta, hogy a baleset után telefonon érte el testvérét, aki szerint a Suzukit vezető hölgy valami miatt nem tudta irányítani az autóját, ezért hajthatott beléjük. Dopeman autója totálkárosra tört.

A 24.hu-nak András Tamás, a Pest Megyei RFK szóvivője elmondta: 18:44 magasságában két személyautó ütközött Dunakeszin. A Suzukiban egy hölgy, az Audiban egy férfi sérült meg, akiket mentővel kórházba szállítottak. A helyszínen a rendőrség megkezdte a helyszíni szemlét, a baleset körülményeit a továbbiakban a Dunakeszi Rendőrkapitányság vizsgálja.

(Kiemelt kép: TV2)