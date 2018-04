10 fontos különbség, amiben a Trónok harca sorozat eltér a könyvektől

Persze nem tíz van, hanem csaknem végtelen, de nézzük a legmeghatározóbbakat.

1. Kilóra

Bár a sorozatformátum még így is nagyobb mozgásteret adott az alkotóknak, mint, mondjuk, egy film tette volna, mégis, az HBO sorozatából számos kisebb-nagyobb történetszál, fontos vagy kevésbé fontos karakter kimaradt. Van, amelyik egy az egyben – erről később még lesz szó – és van, ami úgy, hogy X szereplővel történteket Y szereplőre bízták a sorozatban, X-et meg elfelejtettük, vagy be sem vezették. Azért aki egy részt is látott a sorozatból, azt pontosan tudja, hogy még így is nagyon, nagyon népes ez a világ.

2. A Vörös nász

Az egész westerosi világ egyik legsokkolóbb eseménye természetesen nem maradhatott ki a sorozatból sem, ám annak bemutatásában számos különbség volt. Például Robb neje a könyveredetiben bizonyos Jeyne Westerling, aki túlélte a vörös nászt, ugyanis ott sem volt. Jeyne minden próbálkozás ellenére sem esett teherbe, ám két évig így is katonák őrizték, hogy a Lannisterek biztosak lehessenek benne, hogy nem szült örököst Robbnak. Ezzel szemben a sorozatban Robb a volantisi Talisát vette el, aki már nagy hassal vett részt a vörös nászon, ahol őt és születendő gyermekét is megölték, Robb szeme láttára.

3. Sansa és Ramsey esete

A sorozatban Sansa Stark az egyik legtöbbet szenvedett szereplő. Hozzáadják az őrült Ramsey Boltonhoz, aki rendszeresen megerőszakolja és kínozza őt. Mindez a könyvben nem Sansával történik, ő relatíve jól elvan a Sasfészekben nagynénje irritáló kisfiával és Baelishsel. A könyvben a Lannisterek Aryát ígérik Ramseynek, ám egy Jeyne Poole nevű lányt küldenek oda, azt állítva, ő Arya Stark. Őt kínozza Ramsey, őt menti meg később Theon és Mance Rayder.

4. Plusz-mínusz egy Targaryen-örökös

A könyvekben két halottnak hitt Targaryen-örökösből kettő életben van: nem csak Daenerys, hanem unokaöccse, Aegon is, Rhaegar Targaryen fia, aki Elia Martelltől született. (Tehát nem az az Aegon, aki Jon Snow néven Lyanna Starktól született, csak névegyezés van). Aegon a sorozatból egyelőre nemes egyszerűséggel kimaradt, és nem valószínű, hogy ilyen közel a történet végéhez bevezetnék.

5. A legszexibb szerelmi szál meg sem történt

A sorozat rajongói azóta drukkoltak Missandei és Greyworm szerelmének, amióta a két karakter találkozott, hogy aztán a hetedik évadban végre elhálják szerelmüket. Mindez a könyvben nem történt meg, már csak azért sem, mert Missandei mindösszesen tíz éves, ami még a Trónok harca világában is kislánynak számít.

6. Teenager-lamúr

Apropó életkorok: a regényfolyam szereplői mai szemmel gyerekek: Arya például a történet kezdetén mindösszesen 9 éves, míg az őt játszó Maisie Williams 14 éves volt az első évad idején, Sansa ekkor 11, míg az őt játszó Sophie Turner 15, Havas Jont 14 évesen ismerjük meg, ekkor az őt játszó Kit Harington 25 éves volt, és így tovább. A lényeg nem is konkrét számokban van: HBO showrunnerei a történetben is idősebbé tették a szereplőket nagyjából 3 évvel. A döntés oka a történetben lévő rengeteg erőszak, ami a képernyőn nehezen lett volna elfogadható, míg az író George R. R. Martin a regényeiben feltehetőleg ezzel is hangsúlyozta a történet középkori jellegét, amikor hasonlóan hamarabb tekintették a gyerekeket felnőttnek vagy majdnem felnőttnek.

7. Jorah Mormont

Mormont karakterét, ahogy Sansáét is, a sorozatban összemosták valami máséval. Így Mormont a könyvben nem kap szürkehámot, más okból küldi el Dany maga mellől. Mormont betegsége – aminek gyógyítása olyan fontos része volt Sam Tarly történetszálában – másvalakivel esett meg a könyvben, az Aegont gardírozó Jon Conningtonnal, egy olyan karakterrel, akit a sorozatban nem is láttunk.

8. Mance Rayder

Mance Raydert, a Falon Túli Királyt Stannis tűzhalálra ítélte, amiért nem hódolt be neki, és az ítéletet végre is hajtották rajta – majdnem, mert Jon egy nyílvesszővel megszabadítja a szenvedéseitől. Ám a könyvben Mance nem hal meg: Melisandre varázslattal elintézi, hogy helyette A Csontok Ura nevű vadat öljék meg, míg Mance Deresbe indul megmenteni az Aryának hitt Jeyne Poole-t, aki, mint említettem, ekkor Ramsey felesége és rabja.

9. Külsőségek

A sorozat általában sokat változtatott a karakterek külsején, például a könyvben fekete hajú, szőrös medveként emlegetett Jorah Mormontot a sorozatban a szőke Iain Glen alakítja. Másutt a sorozat fantasy-jellegét tompították kicsit: így például a Targaryenek egyik jellegzetességet, az ibolyalila szempárt nem vállalták be, csakúgy, mint Daario Naharis extravagáns külsejét. A könyvben ő származásának megfelelően kék, három ágba fogott szakállat és hosszú, ragyogó kék hajat visel, a bajusza pedig aranyszínű. A karaktert a sorozatban két színész is játszotta, de sem Ed Skrein, sem Michiel Huisman nem távolodott el ennyire saját átlagos színeitől.

10. Lady Stoneheart

Ő eredetileg nem más, mint Catelyn Stark, Arya, Sansa és a többiek anyukája, akit a Vörös Nászon csúnyán lemészároltak. A könyv eseményei szerint megcsonkított testét Beric Dondarrion a tűzisten erejével visszahozta az életbe. Félig-meddig: a Lady Stoneheart néven felélesztett nő néma, és egyetlen célja bosszút állni a családja és saját haláláért. A sorozatból ez a figura teljesen kimaradt, bár rajongói teóriák újra és újra szárnyra kapnak arról, hogy még felbukkanhat, de ez nem valószínű.