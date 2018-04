Új lehetőségek állnak Várkonyi Andrea előtt

Belgyógyász szakorvosi végzettsége mellé hamarosan pszichológiai diplomát is szerez Várkonyi Andrea, a TV2 műsorvezetője.

A mesterfokú pszichológia-képzés öt év, ennek a Szegedi Tudományegyetemen a végére értem, a szakdolgozat beadása és védése van még hátra, ha minden jól megy, akkor nyárra már a kezemben lesz ez a diplomám is. Már most dolgozom asszisztensként csoportterápiában és párterápiában is, gyakornokként. De nem csak az előadások vannak, a szegedi egyetemen például jogászoknak tartok kommunikációs-önismereti kurzusokat, vagy prezentációkészítésről tréninget