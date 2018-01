Most már végre Luxus Vivien terheshasa is látványos

Habár az eredeti tervek szerint a luxusfeleség a szilvesztert szerette volna Dubajban tölteni, most januárban bepótolhatta az utazást.

Luxus Vivien néhány napja már a jó időt élvezi, legfrissebb fotóján pedig terheshasa aktuális méretét is megmutatta. A várandóssága 25. hetében járó kismamán pedig végre látszik is a terhesség. Ezt követői is megjegyezték, hiszen eddig mindenki csodálkozott azon, hogy még bikiniben sem lehetett volna megmondani róla, hogy második gyermekét várja.

Wiwkoo (@vasvarivivien) által megosztott bejegyzés, Jan 14., 2018, időpont: 11:02 (PST időzóna szerint)



