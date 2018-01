Továbbra sem kell senkinek Klapka György lakása

Ifjabb Klapka György nyáron jutott hozzá egy Vámház körút 9. szám alatti lakáshoz, de a 170 négyzetméteres, százmil­liós ingatlan egyelőre csak a pénzét viszi.

Amikor átvettem, rengeteg elmaradás volt, több százezres közös költség halmozódott fel, a közüzemi számlákat is rendeznem kellett, még az áramot is vissza kellett kapcsoltatni, ugyanis nem lett fizetve az sem. Hiába csökkentettem szeptemberben az árát, így sem sikerült eladni. Egyelőre egy forintot sem láttam az örökségből, csak a pénzemet vitte ez a lakás. (…) A vízvezetékeket fel kellett újítani, csináltattam még egy fürdőszobát, festésre is szükség volt és a penészes, omladozó falak is javításra szorultak