Bár a hivatalos adatokra még várni kell, nagyon úgy fest, hogy George Weah lesz Libéria elnöke, legalábbis a Reuters cikke szerint. A korábbi kiválócsatár, aki Franciaországban és Olaszországban is bajnok volt és 1995-ben megkapta az Aranylabdát, valamint a FIFA Év játékosának járó díját, 2005-ben már indult egyszer az elnöki posztért, de akkor nem járt sikerrel.

Az 51 éves Weah a libériai szenátus tagja 2015 óta, most pedig Joseph Boakai alelnök ellen szállt harcban. Az exfocista kampánycsapata már győzelemről beszél, Boakai részéről azonban az a kommunikáció, hogy nagyon szoros küzdelem ahhoz, hogy bármit is mondjanak.

Ellen Johnson Sirleaf még az ország elnöke, 2006 óta tölti be a pozíciót. A Nobel-békadíjat is kiérdemelte az évek során, amit a korábban polgárháború sújtotta Libériában tett. Ugyanakkor egyre több kritika érte, hogy ennél többet is segíthetett volna az országnak.

