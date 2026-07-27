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Forma-1

„Ha valaki ilyesmit csinál, annak talán a tükörbe kéne néznie” – nem nyugszanak a kedélyek a Magyar Nagydíj koccanása után

Oscar Piastri
Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images
Oscar Piastri
24.hu
2026. 07. 27. 09:16
Oscar Piastri
Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images
Oscar Piastri
Lando Norris nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, de csapattársa, Oscar Piastri nem miatta, hanem Carlos Sainz Jr. miatt volt bosszús.

Az ausztrál pilóta bosszúságának oka a 33. körben történt kellemetlen csatája. Ekkor ugyanis másodjára kellett kihajtania a boxba, így nagyon fontos volt számára, mikor és hogyan térhet vissza a pályára. Ekkor azonban Carlos Sainz nem hagyta magát lekörözni, a két autó ütközött, Piastri pedig bukta a reményét arra, hogy megnyerje a Magyar Nagydíjat.

Ezek után nem meglepő, hogy feldúltan nyilatkozott a McLaren versenyzője az esetről.

„Mögötte voltam egy szektoron keresztül. El sem tudtam hinni, ami történt, egy olyan autóval történő ütközés, amelyet épp leköröznél, sosem szerepel azon dolgok között, amikről arra számítasz, hogy balul sülhet el. Ma mégis ez történt. Nem igazán érdekel, hogy látott-e engem. A tény, hogy nem látott, és hogy senki sem szólt neki, vagy hogy egyáltalán nem tudták, elfogadhatatlan!

Ő eléggé kritikus másokkal, és mások korábban kritizálták őt, hogy frusztráló a pályán. Ha valaki ilyesmit csinál, annak talán a tükörbe kéne néznie

– mondta Piastri az ESPN cikke szerint.

Az ausztrál egyébként nem is tudta befejezni a versenyét, az 56. körben műszaki hiba miatt feladta a futamot. A világbajnoki pontversenyben hetedik helyen áll 92 ponttal, Max Verstappen mögött 17, Norrishoz képest 36 ponttal lemaradva.

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