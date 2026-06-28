Az év legjobb F1-versenyén 2 másodperc volt a különbség az első és a harmadik helyezett között

A 71 körös futam az év eddigi legjobb versenyét hozta, az első Russell és csapattársa, a harmadikként célba érő Andrea Kimi Antonelli között mindössze 2 másodperc volt a különbség.
A két Mercedes-pilóta közé Max Verstappen (Red Bull) ékelődött, akit Antonelli támadott az utolsó körben, de megelőzni nem tudta.
Russell a szomjúsággal is megküzdött
Ez volt Russell idei második, pályafutása hetedik sikere, amivel összetettben visszaelőzte a most ötödikként záró Lewis Hamiltont (Ferrari), és feljött másodiknak Antonelli mögé.
Russell wins from Verstappen and Antonelli! 😮💨👏
These are your points finishers at the Red Bull Ring 👇#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/oDoVi6bMQY
— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Russell a csapatrádión elárulta a leintés után, hogy elromlott az itatója, így a szomjúsággal küzdve nyerte meg a futamot.
A rajtot követően Russell megtartotta az első helyet, mögötte a két ferraris küzdött egymással, és ebből Hamilton jött ki győztesen, így megkaparintotta a második pozíciót, míg harmadiknak Charles Leclerc sorolt be.
Russell retains his lead!
Here is how the race start unfolded in Austria 😮💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/7Pnk04JwHW
— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
A negyedik kockából startolt Antonelli az első két körben háromszor is elhagyta a pályát, az utolsó ilyen esetnél megelőzte Leclerc-t, de jogosulatlan előnyszerzés miatt vissza kellett adnia a monacói riválisnak a pozíciót. Mindezt közvetlen közelről figyelhette Verstappen,
aki aztán a megfelelő pillanatban egy csapásra mindkét ellenfelét lehagyta, és feljött harmadiknak.
A 11. körben Verstappen már Hamiltont támadta a második helyért, kettejük között látványos és izgalmas csata alakult ki, amely két körön keresztül tartott, akkor ugyanis a Ferrari a boxba hívta a hétszeres vb-győztes brit versenyzőt kerékcserére. Egy körrel később Leclerc, majd a 18. körben Verstappen is friss abroncsokat kapott, utóbbira reagálva a Mercedes az élről kihívta a boxba Russellt.
Verstappen és Hamilton nagyot csatázott
A 22. körben Verstappen újfent Hamiltont próbálta megelőzni, és sikerrel is járt, sőt, ezúttal a ferraris rivális előtt tudott maradni.
VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! 😱
This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/trCfirKgKx
— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Az ideiglenesen az élre került Antonelli a 25. körben kapott új gumikat az autójára, és a negyedik pozícióban tért vissza a pályára, közben ugyanis virtuális biztonsági autós szakasz volt érvényben, ezalatt Hamilton másodszor is kiállt kerékcserére. A sorrend a versenytáv feléhez közeledve Russell, Verstappen, Leclerc, Antonelli volt az első négy helyen, de rövidesen a Mercedes olasz pilótája megtámadta és megelőzte Leclerc-t, Verstappen pedig folyamatosan közeledett az éllovas Russellhez.
Leclerc a 38. körben a boxba hajtott kerékcserére, három körrel később pedig Verstappen egy másodpercen belülre ért Russellhez képest.
Nem a Ferrarikról szólt a futam
Az ötödik-hatodik helyeken küzdő Hamilton autóján a 43. körben harmadszor is kereket cserélt a Ferrari, aztán Russell gurult ki a szerelőkhöz friss abroncsokért. Hat körrel később Verstappen, további három kör elteltével pedig Antonelli is a boxban járt új gumikért. Hamilton közben csapattársának, Leclerc-nek a megelőzését követően megkaparintotta az ötödik helyet, a dobogós pozíciókban pedig Russell, Verstappen, Antonelli volt a sorrend.
A negyedik pozíciót Oscar Piastri (McLaren) birtokolta, hatodikként Isack Hadjar (Red Bull), hetedikként a címvédő Lando Norris (McLaren) száguldott, Leclerc pedig egészen a nyolcadik helyig csúszott vissza.
Egy látványos Piastri-előzés:
🤏 Contact between Piastri and Leclerc!
Piastri and Hamilton muscle their way past the Monegasque driver 🤯‼️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8YE4VvT8BS
— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Nagyon szoros volt a befutó
A hajrában Verstappen egyre közelebb került Russellhez, de támadni nem volt esélye, miközben Antonelli Verstappent érte utol az utolsó kör elején. A fiatal olasz nagyon igyekezett, de gyakorlatilag a leintés pillanatában került támadási közelségbe, így előzni már nem tudott. Piastri nagyszerű versenyzéssel negyedik lett, Hamilton az ötödik, Norris pedig a hetedik helyen zárt.
A vb az első júliusi hétvégén folytatódik a Brit Nagydíjjal Silverstone-ban.
Végeredmény, Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 307,018 km, a pontszerzők):
1. George Russell (brit, Mercedes) 1:26:37.979 óra
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1.611 másodperc hátrány
3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1.986 mp h.
4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 21.809 mp h.
5. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 26.393 mp h.
6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 29.399 mp h.
7. Lando Norris (brit, McLaren) 31.505 mp h.
8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45.659 mp h.
9. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1 kör h.
10. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1 kör h.
pole pozíció: Russell
A vb-pontversenyek állása 8 futam után (még 14 van hátra):
versenyzők:
1. Antonelli (olasz, Mercedes) 171 pont
2. Russell 131
3. Hamilton 125
4. Piastri 80
5. Norris 79
6. Leclerc 79
7. Verstappen 73
8. Hadjar 42
9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 41
10. Lawson 30
11. Oliver Bearman (brit, Haas) 18
12. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 16
13. Lindblad 14
14. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 6
15. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 5
16. Esteban Ocon (francia, Haas) 3
17. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 2
18. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1
csapatok:
1. Mercedes 302 pont
2. Ferrari 204
3. McLaren 159
4. Red Bull 115
5. Alpine 57
6. Racing Bulls 44
7. Haas 21
8. Williams 11
9. Audi 2
10. Aston Martin 1