Az év legjobb F1-versenyén 2 másodperc volt a különbség az első és a harmadik helyezett között

A 71 körös futam az év eddigi legjobb versenyét hozta, az első Russell és csapattársa, a harmadikként célba érő Andrea Kimi Antonelli között mindössze 2 másodperc volt a különbség.

A két Mercedes-pilóta közé Max Verstappen (Red Bull) ékelődött, akit Antonelli támadott az utolsó körben, de megelőzni nem tudta.

Russell a szomjúsággal is megküzdött

Ez volt Russell idei második, pályafutása hetedik sikere, amivel összetettben visszaelőzte a most ötödikként záró Lewis Hamiltont (Ferrari), és feljött másodiknak Antonelli mögé.

Russell wins from Verstappen and Antonelli! 😮‍💨👏 These are your points finishers at the Red Bull Ring 👇#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/oDoVi6bMQY — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Russell a csapatrádión elárulta a leintés után, hogy elromlott az itatója, így a szomjúsággal küzdve nyerte meg a futamot.

A rajtot követően Russell megtartotta az első helyet, mögötte a két ferraris küzdött egymással, és ebből Hamilton jött ki győztesen, így megkaparintotta a második pozíciót, míg harmadiknak Charles Leclerc sorolt be.

Russell retains his lead! Here is how the race start unfolded in Austria 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/7Pnk04JwHW — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

A negyedik kockából startolt Antonelli az első két körben háromszor is elhagyta a pályát, az utolsó ilyen esetnél megelőzte Leclerc-t, de jogosulatlan előnyszerzés miatt vissza kellett adnia a monacói riválisnak a pozíciót. Mindezt közvetlen közelről figyelhette Verstappen,

aki aztán a megfelelő pillanatban egy csapásra mindkét ellenfelét lehagyta, és feljött harmadiknak.

A 11. körben Verstappen már Hamiltont támadta a második helyért, kettejük között látványos és izgalmas csata alakult ki, amely két körön keresztül tartott, akkor ugyanis a Ferrari a boxba hívta a hétszeres vb-győztes brit versenyzőt kerékcserére. Egy körrel később Leclerc, majd a 18. körben Verstappen is friss abroncsokat kapott, utóbbira reagálva a Mercedes az élről kihívta a boxba Russellt.

Verstappen és Hamilton nagyot csatázott

A 22. körben Verstappen újfent Hamiltont próbálta megelőzni, és sikerrel is járt, sőt, ezúttal a ferraris rivális előtt tudott maradni.

VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! 😱 This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/trCfirKgKx — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Az ideiglenesen az élre került Antonelli a 25. körben kapott új gumikat az autójára, és a negyedik pozícióban tért vissza a pályára, közben ugyanis virtuális biztonsági autós szakasz volt érvényben, ezalatt Hamilton másodszor is kiállt kerékcserére. A sorrend a versenytáv feléhez közeledve Russell, Verstappen, Leclerc, Antonelli volt az első négy helyen, de rövidesen a Mercedes olasz pilótája megtámadta és megelőzte Leclerc-t, Verstappen pedig folyamatosan közeledett az éllovas Russellhez.

Leclerc a 38. körben a boxba hajtott kerékcserére, három körrel később pedig Verstappen egy másodpercen belülre ért Russellhez képest.

Nem a Ferrarikról szólt a futam

Az ötödik-hatodik helyeken küzdő Hamilton autóján a 43. körben harmadszor is kereket cserélt a Ferrari, aztán Russell gurult ki a szerelőkhöz friss abroncsokért. Hat körrel később Verstappen, további három kör elteltével pedig Antonelli is a boxban járt új gumikért. Hamilton közben csapattársának, Leclerc-nek a megelőzését követően megkaparintotta az ötödik helyet, a dobogós pozíciókban pedig Russell, Verstappen, Antonelli volt a sorrend.

A negyedik pozíciót Oscar Piastri (McLaren) birtokolta, hatodikként Isack Hadjar (Red Bull), hetedikként a címvédő Lando Norris (McLaren) száguldott, Leclerc pedig egészen a nyolcadik helyig csúszott vissza.

Egy látványos Piastri-előzés:

🤏 Contact between Piastri and Leclerc! Piastri and Hamilton muscle their way past the Monegasque driver 🤯‼️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8YE4VvT8BS — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Nagyon szoros volt a befutó

A hajrában Verstappen egyre közelebb került Russellhez, de támadni nem volt esélye, miközben Antonelli Verstappent érte utol az utolsó kör elején. A fiatal olasz nagyon igyekezett, de gyakorlatilag a leintés pillanatában került támadási közelségbe, így előzni már nem tudott. Piastri nagyszerű versenyzéssel negyedik lett, Hamilton az ötödik, Norris pedig a hetedik helyen zárt.

A vb az első júliusi hétvégén folytatódik a Brit Nagydíjjal Silverstone-ban.