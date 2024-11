Lecseréli mindkét pilótáját a leggyengébb F1-es csapat

A Forma-1-es Kick Sauber csapata bejelentette, hogy Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü sem marad a 2025-ös szezonra az istállónál.

Arról korábban is lehetett olvasni, hogy egyik versenyzőhöz sem ragaszkodik az istálló, annál pedig nincs beszédesebb, hogy a Kick a mezőny egyetlen tagja, amely egy pontot se szerzett. A közleményből nem derül ki, hogy idény végén mindkét pilóta távozik a csapattól.

– írta a csapat közleménye.

After open and constructive discussions with Valtteri Bottas and Zhou Guanyu, we mutually concluded that conditions to continue together could not be met so we agreed that it is time to part ways. We would like to thank both for the contribution they have made to the team in the… pic.twitter.com/Gaqmu5trt7