„Próbálok nem meghalni” – a Forma-1 újoncát sokkolták a körülmények a Brazil Nagydíjon

Az időjárás játszotta a főszerepet a Forma-1 Brazil Nagydíján: az első elmosta szombaton az időmérőt, amit vasárnap pótoltak, de akkor is vizes volt a pálya, a kvalifikációt pedig öt alkalommal kellett félbeszakítani, Alexander Albon Williamse akkorát kapott, hogy nem tudta vállalni a további versenyzést. Törtek az autók a főfutamon is, Lance Stroll már a felvezető kör alatt kicsúszott, de Franco Colapinto, valamint Carlos Sainz is balesetezett.

Az újoncok még nem nagyon találkozhattak ilyen körülményekkel, ezt tökéletesen visszaadta a Haashoz beugró Oliver Bearman rádiós bejelentkezése is, amit a racefans.net adott közzé.

Hogyan engedhetik, hogy ilyen körülmények között versenyezzünk? Valaki balesetezni fog, és az nagyot szól majd. […] Gyerünk, szóljatok már az FIA-nek, ez nagyon veszélyes. Próbálok nem meghalni

– panaszkodott a 19 éves brit. Ezt követően beküldték a biztonsági autót, amire Bearman csak annyit mondott, „köszönöm, Istenem”.

Az újonc először nem szerzett pontot a Forma-1-ben, a korábbi két beugrása alkalmával hetedik és tizedik volt. A kaotikus Brazil Nagydíjat a 17. helyről rajtoló Max Verstappen szerezte, és könnyen lehet, hogy ezzel a sikerével le is zárta a világbajnoki pontversenyt, ugyanis 62 pontra nőtt az előnye Lando Norrisszal szemben, három futammal a szezon vége előtt.