Verstappen és Norris ütközött egymással, Russell nevető harmadikként nyerte az Osztrák Nagydíjat

George Russell nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíjat.

Sokáig unalmasan csordogált a futam, aztán az 59. körben Lando Norris már ott lihegett az éllovas Max Verstappen nyakán, és megkezdődött a csata az első helyért.

Norris kétszer is megelőzte a hollandot, de egyszer elhagyta a pályát, a második alkalomnál pedig leterelte a pályáról az ellenfelet, akit visszaengedett maga elé. A dráma a 64. körben következett be, Norris ismét támadni próbált, de Verstappen becsukta az ajtót előtte, csakhogy a manőver közben a holland bal hátsó kereke összeért Norris jobb hátsójával.

Mindkét autó megsérült, mindkét versenyző a bokszba hajtott, de amíg Verstappen Red Bullján elég volt kereket cserélni, addig Norris McLarenjét már nem kezdték el összerakni, így számára befejeződött a futam.

