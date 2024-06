A két McLaren csak ijesztgetett, Max Verstappen nyerte a spielbergi sprintfutamot

A várakozásoknak megfelelően Max Verstappen nyerte meg az Osztrák Nagydíj stprintfutamát.

Nem indult zökkenőmentesen a verseny, mert nem lehetett elkezdeni technikai okokból időben a futamot. Egy extra felvezető kört követően azonban elindult a száguldozás és Lando Norris szemmel láthatóan le akarta győzni a címvédőt. Komoly csata volt a kettejüké, a McLaren versenyzője rövid időre élre is állt, de Verstappen azonnal visszaelőzte, sőt a lesipuskás Oscar Piastri is második helyre bújt be.

Verstappen az első néhány kör után azonban elhúzott, Norrisnak a leggyorsabb kör maradt vigaszdíj gyanánt, míg Piastri a második helyen zárt. A Red Bullnak apró öröm lehet, hogy Sergio Pérez bejött nyolcadik, vagyis még pontszerző helyre.