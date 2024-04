A rajt utáni második kanyarban volt a legnagyobb izgalom a Japán Nagydíjon

A címvédő Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Japán Nagydíjat.

A rajtnál Verstappen simán eljött, hátul azonban a nagy helyezkedésben történt egy baleset, Ricciardo szorította le a pályáról Albont, de az idényt pocsékul kezdő ausztrál is kicsúszott, és végül ő is a gumifalban kötött ki. A versenyt piros zászlóval leállították, mivel az autókat el kellett szállítani, a gumifalat pedig helyre kellett állítani.

Another look back at the incident that has us under red flags here from the start in Suzuka 🔍#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/H88GGjBOV5

— Formula 1 (@F1) April 7, 2024