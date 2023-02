Visszatér a Forma-1-be a legendás motorgyártó

A Ford 2026-tól visszatér a Forma-1-be, ahol a Red Bull partnere lesz.

Az amerikai vállalat pénteken közölte, hogy 2030-ig mindkét RB-csapat, a tavalyi idényben a konstruktőri címet elhódító Red Bull Racing – amelyben a vb-győztes holland Max Verstappen szerepel -, valamint az AlphaTauri számára biztosítja az erőforrást, továbbá tapasztalataival egyéb területeken is szakmai segítséget nyújt, egyebek között az akkumulátorcellák, az elektromos technológiák, valamint az erőforrás-vezérlő szoftverek és azok elemzése kapcsán.

Az amerikai márka az 1960-as évektől kezdve 2004-ig meghatározó szerepet töltött be a Forma-1-ben, 10 konstruktőri és 13 versenyzői vb-győzelmet gyűjtött, amivel a sorozat harmadik legsikeresebb motorgyártójának számít.

Az Audi szintén 2026-ban csatlakozik a Forma-1-hez, a német óriás a Sauber csapat erőforrását biztosítja majd.

A Forma-1 idei, 23 futamból álló szezonja március első hétvégéjén kezdődik Bahreinben, írta az MTI.

Big news today. @Ford is returning to Formula 1! We’re bringing innovation, sustainability, electrification–and lots of speed–to one of the biggest stages in the world, @F1.

When @Ford goes racing, we race to win, so @RedBullRacing is a perfect fit as #FordReturns. 🏎️⚡️ pic.twitter.com/uESfwmOHDa

— Jim Farley (@jimfarley98) February 3, 2023