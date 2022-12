Sebastian Vettel utolsó idényét egy közönségdíj megnyerésével zárta

A Forma-1 2022-es szezonjában Sebastian Vettel kapta a legszebb előzésért járó közönségdíjat.

A sorozat rajongói a nyilvános szavazáson 56,7 százalékban a négyszeres világbajnok austini manőverét látták a szezon legszebbjének. Az Amerikai Nagydíjon Vettel az utolsó körben tudott Kevin Magnussen elé kerülni, ezzel szerezte meg a nyolcadik helyet.

