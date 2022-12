Gyászol a Ferrari, meghalt Patrick Tambay

Tambay pályafutása során összesen 114 futamon indult és két győzelmet szerzett. Forma-1-es pályafutását 1977-ben a Surtees csapatánál kezdte, majd a Theodore istálló színeiben ment néhány versenyen.

1978-ban szerződtette a McLaren, a nagy ugrást azonban 1982-ben következett be, amikor barátja, Gilles Villeneuve halála után a Ferrari ajánlott neki munkát. (A barátságukra jellemző, hogy ő lett Gilles fiának, a későbbi világbajnok Jacques Villeneuve-nek a keresztapja.)

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 4, 2022