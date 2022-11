Piros zászló és eső kellett a Forma-1 idei legnagyobb időmérős szenzációjához

Meglepetésre Kevin Magnussen, a Haas dán pilótája nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíj pénteki időmérő edzését, így a szombati sprinfutamot ő kezdi majd meg az élről.

Magnussennek ez lesz a 139. F1-es futama, a rajtkockákat illetően két negyedik helyezés volt eddig a legjobbja. Csapattársa, a német Mick Schumacher ugyanakkor csak az utolsó, 20. helyről indulhat majd.

A záró etapban a brit George Russell (Mercedes) egy rossz manőver végén a kavicságyban végezte. Az időmérőt piros zászlóval megszakították, és mire visszaengedték a pilótákat, megérkezett az ígért eső, ami irreálissá tette, hogy jobb időt menjenek, mint száraz aszfalton.

🔴 RED FLAG 🔴

Russell beaches his car in the gravel#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/J3dRCLzAuD

— Formula 1 (@F1) November 11, 2022