Sainznak szóltak, hogy ki jön mögötte, és most mindenki rajta nevet, hogy mennyire félreértette

Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Mexikói Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A szabadedzés legtöbbet idézett pillanata is Sainz nevéhez fűződik, akinek a rádión szóltak, hogy figyeljen, mert a George Russellt helyettesítő Nyck de Vries jön mögötte, aki éppen bemelegítőkörön van.

Sainz félrehallotta a mondatot, és visszakérdezett, hogy: „törmelék van a pályán?”. Az angol debris szó ugyanis roncsot, törmeléket jelent.

Persze a Twitteren egyből sorjáztak a mémek, ahol De Vriesből törmelék lett.

Sainz mögött másodikként csapattársa, a monacói Charles Leclerc, harmadikként pedig a hazai közönség előtt szerepelő Sergio Pérez, a Red Bull versenyzője végzett.

A Red Bull immár kétszeres világbajnok holland pilótája, Max Verstappen azonos időt teljesített márkatársával, akivel pont ugyanannyi kört tettek meg (huszonkettőt).

Az edzést kétszer megszakították műszaki hiba miatt: két tartalékpilótának, Liam Lawsonnak (Alpha Tauri)

és Pietro Fittipaldinak (Haas) is félre kellett állnia a pályán.

Az első szabadedzés végeredménye: