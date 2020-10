Hamilton kicsit megjáratta a Mercedest a kavicságyban

A pénteki két szabadedzésen is leggyorsabb Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája zárta az első helyen a Forma-1-es Portugál Nagydíj szombati, harmadik gyakorlását. A 31 éves versenyző mögött hatszoros világbajnok és címvédő csapattársa, az összetettben most is élen álló brit Lewis Hamilton végzett másodikként egy hajszállal. Pedig Hamilton egyszer még a kavicságyban is járt, amikor elveszítette az irányítást autója hátulja felett.

Harmadikként Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárt. Az időmérő 15 órakor kezdődik Portimaóban.