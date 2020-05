Újabb futamot fújtak le a Forma-1-ben

A Holland Nagydíj szervezői bejelentették, hogy a koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg a Forma-1-es futamot. Zandvoortban 1985 óta nem rendeztek F1-es versenyt, az idei lett volna a pálya nagy visszatérése, ám erre 2021-ig még várni kell.

– mondta Jan Lammers főszervező.

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA

— Formula 1 (@F1) May 28, 2020