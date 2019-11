Bottas megragadta az utolsó szalmaszálat az austini pole-lal

A Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas nyerte az Amerikai Nagydíj időmérőjét. A pontverseny második helyezettje pályafutása során tizenegyedik alkalommal indulhat az élről, idén pedig ötödször.

Az időmérő utolsó etapja, a Q3 iszonyatosan szoros volt, az első Bottas és a negyedik helyezett Charles Leclerc között mindössze 108 ezred volt a különbség. Bottas mögött az első háromban még a Ferrari négyszeres világbajnok német pilótája, Sebastian Vettel, valamint a Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen végzett.

A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton ötödik lett, így Bottas kapott egy esélyt, bár a finn pilótának még egy győzelem is kevés lehet, ha Hamilton az első nyolcban végez.

QUALIFYING CLASSIFICATION: @ValtteriBottas takes his fifth pole of 2019 💪#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/6MnREGXHif

— Formula 1 (@F1) November 2, 2019