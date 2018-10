Ezért hagyja ott Fernando Alonso a Forma-1-et

Nem titok, hogy Fernando Alonso szezon végén végleg elbúcsúzik a Forma-1-től. A döntését nagyon sokan sajnálják, a kétszeres világbajnok pedig a CNN-nek adott interjút, amelyben egy picit részletezi döntésének okait.

Bár nem kifejezetten erre hegyezte ki mondandóját, az egyik fő oknak tekinthető a fásultság. A spanyol pilóta ugyanis úgy érzi, az F1-ben elérte, amit el lehetett.

– mondta a McLaren versenyzője.

Alonso egyébként nem csak azért mondja mindezt, mert ilyenkor ezt illik. Az interjú során abba is belement, hogy sürgősen változtatni kell, hogy újra izgalmas legyen a száguldó cirkusz.

Újra érdekessé kell tenni a sportot. Nemrég közzétettem egy videót 2005-ből, és 3000 kommentet kaptam, amikben azt írták, hogy ez az a Forma-1, amibe beleszerettek, és nem az, ami most van. Szóval nem csak én vagyok kritikus a Forma-1-gyel szemben, hanem az egész világ. A topcsapatok hat autója közül bármelyik indulhatna az utolsó helyről, akkor is a top 6-ban végezne, bárki is ülne benne. Hiányzik a V10-es és V8-as motorok hangja, a kreatív stratégiák, az eltérő üzemanyag-mennyiségek, a gumiháború – hiányzik az a kiszámíthatatlanság vasárnaponként, hogy mi is fog történni.