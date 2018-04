Csúnyán összetört az egyik Williams az utolsó szabadedzésen

Piros zászlós időszak kavart be a harmadik szabadedzésbe a Forma-1 Azeri Nagydíján. A hajrában Szergej Szirotkin csapta falnak a Williamst, a jobb első kerék le is tört az autóról, így meg kellett szakítani a tréninget. Az újraindításnál már csak páran tudtak javítani a legjobb köridejünök.

A leggyorsabb a világbajnoki pontversenyben vezető Sebastian Vettel volt, 36 századmásodperccel előzte meg legnagyobb riválisát, Lewis Hamiltont. Kimi Räikkönen a harmadik leggyorsabb a másik Ferrarival, Valtteri Bottas pedig csak az ötödik, őt Max Verstappen is megelőzte.

Daniel Ricciardo meglepetésre csak a tizenkettedik helyen zárta a harmadik szabadedzést Az időmérő magyar idő szerint 15 órától lesz.

