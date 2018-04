Óriási győzelmet aratott az időmérőn a Ferrari

Hatalmas siker volt a Bahreini Nagydíj időmérője a Ferrarinak: Lewis Hamilton öt rajthelyes büntetéssel kezdte meg a szombati versengést, melyet végül nem csak megnyert az olasz istálló, hanem kettős győzelmet aratott.

Az egész nap remeklő Kimi Räikkönent egyetlen ember tudta legyőzni szombaton, ő pedig Sebastian Vettel, a csapattársa. Hamilton is szorongatta a két Ferrarit és a Q3 végén Valtteri Bottas is ráijesztett az olaszokra, de végül ez is kevés volt.

Már az első selejtezős körben akadt dráma, Max Verstappen ugyanis csúnyán elszúrt egy kanyart, ami után a falhoz csapódott, a kereke is kitört. Szerencséjére volt már mért köre, amivel továbbjutott, de a legjobb 15 között már nem tudott pályára gurulni.

Q2-ben aztán meglepetésre Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne is súlytalan volt, így nem kvalifikálták magukat az utolsó selejtezőkre, azonban Pierre Gasly megállíthatatlan volt a Toro Rossóval, majdnem végig a hatodik időket autózva végül Q3-ban is ott végzett, így Hamilton büntetése miatt az ötödik rajthely lesz majd az övé.

Az 57 körös Bahreini Nagydíj vasárnap 17.10 órakor kezdődik.

Az időmérő végeredménye:

Kiemelt fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP