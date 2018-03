Sebastian Vettel akkorát ment Barcelonában, mint még senki

Sebastian Vettel megjavította Daniel Ricciardo egy nappal korábbi nem hivatalos csúcsát a Barcelona melletti montmelói pályán a Forma-1-es csapatok tesztjének hetedik napján. A németek négyszeres világbajnoka

az új hiperlágy – azaz elméletileg leggyorsabb – gumikon 1:17.182 perc alatt teljesítette Ferrarijával a legjobb körét, amivel jelentősen faragott a Red Bull ausztrál versenyzőjének szerdai 1:18.047-es idejéből.

A Circuit de Catalunya 2007-es átépítése óta a mostani javításokat megelőzően a brazil Felipe Massa tartotta a rekordot, aki a 2008-as tesztelés során 1:18.339 percet autózott Ferrarival.

Sebastian Vettel obliterates the unofficial lap record with a 1:17.644! 😮

The Ferrari man is nearly a second clear of P2 on hypersofts#F1 #F1Testing pic.twitter.com/l4XvlG7HZS

— Formula 1 (@F1) 2018. március 8.