Alternatív VAR-rendszert tesztel a belga másodosztály

A Challenger Pro League, azaz a belga futball másodosztálya a nyári szünet után egy másfajta rendszert tesztel: miután nincs folyamatosan videobíró, az edzők kapnának challenge-lehetőséget, hogy jelezzék, ha szeretnének visszanézni egy-egy jelenetet.

A hagyományos VAR-hoz képest a fő különbség a kezdeményezésben rejlik: alaphelyzetben videobíró figyeli a mérkőzést, és önállóan is beavatkozhat.

A Belgiumban most tesztelendő rendszerrel a menedzser feladata lesz, hogy megkérdőjelezze a vitás helyzeteket. Ez négy esetben lehetséges: gól, büntető, közvetlen piros lap, valamint sárga vagy piros lap téves megítélése.

Minden edző mérkőzésenként két ilyen challenge-lehetőséghez jut (plusz egyhez a hosszabbításban, ha olyan a párharc).

Amennyiben egy edző szeretne élni a lehetőséggel, egy körkörös ujjmozdulattal jelzi, és egy kártyát nyújt át a negyedik játékvezetőnek. Ha az edzőnek nincs igaza, a elveszíti a challenge-et, ha az eredeti döntést megváltoztatják, akkor megtarthatja, s újra felhasználhatja.

Lorin Parys, a Pro League igazgatója szerint a VAR-rendszer nem minden liga számára megfizethető, azonban ez nem ok arra, hogy megtagadják a szurkolóktól és a kluboktól a tisztességes mérkőzés lehetőségét.

A challenge nem új keletű a sportvilágban, a tenisz és a jégkorong régóta használ hasonló rendszert, amelyben a játékosok vagy az edzők maguk is kifogásolhatnak egy döntést.

A futballban eddig az olasz Serie C-ben, a spanyol női bajnokságban, és ifjúsági világbajnokságokon próbálták ki.