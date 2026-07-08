Lengyelországba adta el tehetséges szélsőjét az MTK

A 22 éves szélsőt a Raków Czestochowa szerződtette, de nem hozták nyilvánosságra, hogy mekkora összegért. Molnár 2030 nyaráig írt alá a lengyel csapattal, amelyben Baráth Péter után másodjára fordul meg magyar focista.

Molnár Ádin Kecskeméten kezdett futballozni, ahonnan előbb Hódmezővásárhelyre, onnan pedig 18 évesen az MTK-ba került. Egy Kozármislenynél töltött kölcsönt leszámítva az MTK-nál járta végig a ranglétrát, 2025-ben már az év játékosának választották a klubnál. A legutóbbi szezonban tíz góllal és négy gólpasszal zárt.

Érdekesség, hogy 2025 nyarán is lengyel csapatnak adott el játékost az MTK, akkor Molnár Rajmund igazolt a Pogon Szczecinbe.