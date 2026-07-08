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Foci

Lengyelországba adta el tehetséges szélsőjét az MTK

Raków Czestochowa
24.hu
2026. 07. 08. 12:13
Raków Czestochowa
Az MTK labdarúgócsapata bejelentette, hogy értékesítette Molnár Ádin játékjogát.

A 22 éves szélsőt a Raków Czestochowa szerződtette, de nem hozták nyilvánosságra, hogy mekkora összegért. Molnár 2030 nyaráig írt alá a lengyel csapattal, amelyben Baráth Péter után másodjára fordul meg magyar focista.

Molnár Ádin Kecskeméten kezdett futballozni, ahonnan előbb Hódmezővásárhelyre, onnan pedig 18 évesen az MTK-ba került. Egy Kozármislenynél töltött kölcsönt leszámítva az MTK-nál járta végig a ranglétrát, 2025-ben már az év játékosának választották a klubnál. A legutóbbi szezonban tíz góllal és négy gólpasszal zárt.

Érdekesség, hogy 2025 nyarán is lengyel csapatnak adott el játékost az MTK, akkor Molnár Rajmund igazolt a Pogon Szczecinbe.

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