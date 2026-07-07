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A következő élő közvetítés része Ezt már Donald Trump se tudja elintézni, tükörsimán esett ki a vébéről az Egyesült Államok

Tükörsimán verték az Egyesült Államok csapatát, mindegyik rendező ország kiesett a vébéről

Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 07. 04:01
Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.

Hiába függesztették fel Folarin Balogun eltiltását, Belgium nagyon magabiztos játékkal rukkolt elő és Charles De Ketelaere duplájával vezetett 2-1-re a félidőben. Térfélcsere után aktívabbak voltak az amerikaiak, de egy hatalmas hiba után növelte előnyét a belga válogatott, a hajrában pedig Romelu Lukaku tette kiütésessé a győzelmet.

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Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
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