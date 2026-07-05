Gála helyett szenvedés, de a végén mégis a franciák örülhettek

A legutóbbi vb-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság philadelphiai nyolcaddöntőjében.

Az első félidőben egyik csapat sem találta el a kaput, ez mindössze harmadszor fordult elő egy egyenes kieséses meccs első félidejében (a másik kettő az 1990-es argentin-német döntő és a 2006-os francia-brazil negyeddöntő volt).

Az öt hátvéddel és négy középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Kylian Mbappé tizenegyesből betalált. A Real Madrid csatára megszerezte 19. vb-gólját, és újra egy találatra megközelítette az örökrangsort vezető Lionel Messit. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön – közép-európai idő szerint – 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban.