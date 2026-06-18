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A fordítást megúszta Csehország, de megint elúszott a győzelem

Csalódott cseh játékosok az elúszott győzelem után.
Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images
Csalódott cseh játékosok az elúszott győzelem után.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 18. 20:00
Csalódott cseh játékosok az elúszott győzelem után.
Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images
Csalódott cseh játékosok az elúszott győzelem után.

Letámadta ellenfelét Csehország, ami látványos nem ízlett ellenfelének, valószínűleg meg is lepte. Lényegében első rendes helyzetéből gólt is lőtt az európai csapat, Alexandr Sojka középre lőtt labdáját Michal Sadílek lőtte a hálóba. A hajrában viszont elúszott a meccs, Maseko lövése elakadt Sulc karjában, Mokoena pedig értékesítette a tizenegyest.

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FOCI-VB 2026 - ADATBANK

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Ha ez a felhígulás, akkor kiegyezünk vele: ilyen volt a foci-vb első fordulója

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