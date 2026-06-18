A fordítást megúszta Csehország, de megint elúszott a győzelem

Letámadta ellenfelét Csehország, ami látványos nem ízlett ellenfelének, valószínűleg meg is lepte. Lényegében első rendes helyzetéből gólt is lőtt az európai csapat, Alexandr Sojka középre lőtt labdáját Michal Sadílek lőtte a hálóba. A hajrában viszont elúszott a meccs, Maseko lövése elakadt Sulc karjában, Mokoena pedig értékesítette a tizenegyest.