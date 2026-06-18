Letámadta ellenfelét Csehország, ami látványos nem ízlett ellenfelének, valószínűleg meg is lepte. Lényegében első rendes helyzetéből gólt is lőtt az európai csapat, Alexandr Sojka középre lőtt labdáját Michal Sadílek lőtte a hálóba. A hajrában viszont elúszott a meccs, Maseko lövése elakadt Sulc karjában, Mokoena pedig értékesítette a tizenegyest.
A következő élő közvetítés része Momentuma sem volt, végül büntetőből pontot csent Dél-Afrika
A fordítást megúszta Csehország, de megint elúszott a győzelem
Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images
Csalódott cseh játékosok az elúszott győzelem után.
Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images
Csalódott cseh játékosok az elúszott győzelem után.
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